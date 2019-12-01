Inicia capacitación de personal para puesta en marcha del Hospital Comunitario de Arantepacua: SSM

Nahuatzen, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) puso en marcha los servicios prioritarios en el Hospital Comunitario de Arantepacua e inició la capacitación del personal que opere esta unidad médica.

Como un paso decisivo hacia la reparación integral y el cumplimiento de los compromisos de justicia social con los pueblos originarios, en esta primera etapa, las áreas de consulta externa y urgencias ya se encuentran en operación, en beneficio de los habitantes de la región, mientras los trabajos de obra continúan.

La creación de esta unidad médica no es solo una expansión de la infraestructura sanitaria, es un compromiso cumplido bajo las directrices del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el hospital busca resarcir el daño histórico garantizando el derecho humano a la salud con dignidad y pertinencia cultural.

El proceso de formación iniciado esta semana abarca protocolos clínicos, capacitación técnica para el uso de equipo médico de última generación y prioriza la sensibilidad con enfoque en derechos humanos y no discriminación.

"Este hospital es el resultado de la lucha de una comunidad que exige respeto. Nuestra labor es asegurar que cada médico y enfermera que llegue aquí comprenda la importancia de su servicio como una herramienta de reconciliación y bienestar", señalaron los representantes de la comunidad durante el arranque de los trabajos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su voluntad de transformar los servicios de salud, asegurando que el Hospital Comunitario de Arantepacua sea un referente de atención médica de calidad para la Meseta Purépecha.