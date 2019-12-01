Inaugura Secretaria de Salud Simposio sobre uso racional y monitoreo de medicamentos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 08:57:41

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud del Estado (SESA), Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de inauguración del Simposio Estatal sobre Uso Racional y Monitoreo de Medicamentos.

Durante su intervención, destacó que este encuentro académico constituye un espacio fundamental para actualizar conocimientos y fortalecer el uso seguro, eficaz y responsable de los medicamentos en la atención médica.

A lo largo de dos días, especialistas abordarán temas como la importancia de la Farmacia Clínica para la seguridad del paciente, interacciones entre medicamentos oncológicos y anestésicos, la implementación del Programa de Optimización de Antimicrobianos en un hospital de segundo nivel, resistencia a antimicrobianos, evolución de la farmacovigilancia y la Guía de Autoverificación de Farmacia Hospitalaria, entre otros.

En el simposio participan del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud Federal, Rosa Zamboni, así como autoridades de SESEQ, ISSSTE, IMSS y otras instituciones del sector salud.