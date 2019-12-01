IMSS Querétaro invita a la población a vacunarse contra la influenza y COVID-19

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 09:53:18

Querétaro, Querétaro, 22 de enero del 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro invitó a la población derechohabiente y no derechohabiente a acudir a vacunarse contra influenza y COVID-19, como parte de la Campaña de Vacunación de la Temporada Invernal 2025-2026.

La aplicación oportuna de estas vacunas contribuye a reducir el riesgo de presentar formas graves de la enfermedad y complicaciones asociadas, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad durante la temporada de bajas temperaturas.

Esta estrategia está dirigida a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y población de entre 5 y 59 años con comorbilidades como diabetes mellitus, EPOC, obesidad mórbida, asma, enfermedades cardíacas, cáncer y VIH/SIDA.

Los módulos de vacunación estarán disponibles hasta el 3 de abril de 2026 en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del estado, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. De manera complementaria, el IMSS ha instalado puestos de vacunación semifijos en mercados, plazas comerciales y espacios de alta afluencia, con el objetivo de facilitar el acceso a la población.

Entre los puntos de vacunación se encuentran en Plaza de Armas, Alameda Hidalgo, Tienda Del Sol, Sam´sClub Plaza de Toros, Costco, Aurrera Peñaflor, Soriana Sendero, Wal-mart Bernardo Quintana y MEGA Cimatario sábado a domingo de 09:00 a 15:00 horas.

* Mercado del Tepetate jueves y sábado de 9:00 a 15:00 horas.

* Mercado La Cruz domingo de 9:00 a 15:00 horas.

* Plaza Portal y Antea sábado y domingo de 10:30 a 15:00 horas.

* Soriana Híper Constituyentes y Plaza Puerta La Victoria sábado y domingo de 11:00 a 16:00 horas.

* Chedraui Selecto Centro Sur martes y jueves de 8:00 a 13:30 horas.

La vacunación contra la influenza estacional y COVID-19 es fundamental para prevenir complicaciones médicas que pueden poner en riesgo la vida, sobre todo en los meses en los que se incrementa la circulación de virus respiratorios.

El IMSS en Querétaro recomienda que, ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal o malestar general, la población evite la automedicación y acuda de manera oportuna a su unidad médica para recibir atención adecuada.