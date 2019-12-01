HRAE “Centenario de la Revolución Mexicana” salva vida de joven tras accidente en motocicleta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 13:40:30

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2026.- El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Centenario de la Revolución Mexicana”, en Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, brindó atención médica especializada y oportuna a un joven de 18 años que ingresó en estado grave tras sufrir un accidente en motocicleta.

La especialista en Neurocirugía a cargo del caso, Lizbeth Luna Rizo, informó que, durante el accidente ocurrido el pasado 20 de agosto, el derechohabiente sufrió un golpe de alto impacto en la cabeza que le provocó inflamación cerebral y sangrado abundante.

“El paciente llegó muy grave, tenía mucha inflamación en el cerebro y mucho sangrado. Se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico severo”, señaló.

Luna Rizo afirmó que la atención médica oportuna fue clave para la recuperación del paciente, resultado de la coordinación entre las distintas áreas del hospital. A pocas horas de su ingreso, anestesiólogos, médicos especialistas, personal de enfermería y camilleros participaron en una cirugía de emergencia denominada craniectomía descompresiva.

“La cirugía consistió en retirar una porción del cráneo para reducir la presión dentro de la cabeza y salvar la vida del paciente. El procedimiento tardó aproximadamente tres horas. El paciente se encuentra más estable, ya no depende de máquinas para vivir, respira solito, ya está despierto”, reportó.

Tras dar seguimiento a la evolución del joven, fue dado de alta en buenas condiciones de salud. Al respecto, la especialista destacó que el HRAE “Centenario de la Revolución Mexicana” cuenta con capacidad de respuesta, equipamiento y personal especializado para brindar atención a casos de alta complejidad.

“Estoy muy orgullosa de pertenecer a la comunidad de este hospital, que cuenta con muy buena coordinación e instrumental para que se puedan realizar a cabo todas las cirugías. Detrás de mí hay mucha gente que estuvo involucrada y en buena coordinación para que estos se pudieran cumplir en los tiempos y en las formas”, expresó.

Por su parte, la madre del paciente, Paula Sujehili Aguilar Avilez, señaló que desde su llegada a esta unidad de tercer nivel sintió el respaldo y compromiso del personal médico a cargo de la atención.

“Mi hijo sí, efectivamente, estaba muy grave, siempre cada día era una batalla entre la vida y la muerte, pero dijo la doctora que ella iba a intentar todo, iba a hacer lo que en sus manos estaba para salvarle la vida. Gracias, gracias por cuidarlo, por confiar y por no darse por vencidos”, remarcó.

Mario Salgado Marin, padre del joven, destacó que el HRAE cuenta con los recursos y el personal especializado para atender casos complejos como el de su hijo.

“Es un hospital de los mejores en el país, las mejores atenciones, los médicos, su ética profesional, valores. Hoy en día mi hijo está estable para llevárnoslo a casa”, subrayó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el ISSSTE garantiza atención médica oportuna, de calidad y con calidez humana a todos los derechohabientes.