Hospital General de Querétaro logra su segunda donación multiorgánica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 07:47:13

Querétaro, Querétaro, 25 de septiembre del 2025.- Con profundo agradecimiento, la Secretaría de Salud del Estado (SESA) informa que este año el Hospital General de Querétaro logró concretar la segunda procuración multiorgánica, gracias al acto de generosidad de una familia.

Dicho gesto solidario no solo honra la memoria de un ser querido, sino que también regala esperanza y transforma vidas, al brindar una nueva oportunidad a pacientes que aguardaban con anhelo un trasplante. Gracias a esta donación, la calidad de vida de diversas personas mejorará de manera significativa.

En esta ocasión, se trató de una paciente de 28 años con diagnóstico de muerte encefálica, cuya familia, en un acto de profundo altruismo, autorizó la donación de órganos. De esta procuración fue posible obtener riñón, córneas y tejido músculo-esquelético, los cuales darán vida, salud y bienestar a quienes los reciban.

La SESA hace un llamado a la población a sumarse a la cultura de la donación de órganos y tejidos, un acto de amor que trasciende más allá de la vida y que puede salvar y transformar múltiples destinos. Convertirse en donador voluntario es un paso sencillo y profundamente significativo.

Para registrarse, basta con escanear el código QR que dirige de manera directa al Registro de Donadores Voluntarios del Centro Nacional de Trasplantes, disponible en http://cetqro.gob.mx/o en forma directa a https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php.

Asimismo, se invita a que, si decides ser donante, compartas esta decisión con tu familia, ya que ellos son la única instancia legal autorizada para dar el consentimiento final.