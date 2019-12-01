Hay que cuidar la cantidad y calidad de alimentos que se consumen en temporadas decembrinas: Isabel Castillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 12:18:27
Querétaro, Querétaro, 23 de diciembre del 2025.- Con motivo de las celebraciones decembrinas, especialistas en nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro invitaron a la población a disfrutar de los alimentos típicos de la temporada con moderación, cuidando tanto la calidad como la cantidad de lo que se consume, a fin de evitar afectaciones a la salud, afirmó la experta en nutrición Isabel Castillo Lanestosa, jefa del Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital General Regional (HGR) No. 1.

Recomendó mantener una alimentación equilibrada basada en el método del Plato del Bien Comer, el cual establece que la mitad del platillo debe contener verduras, una cuarta parte cereales y el resto alimentos de origen animal.

“Es importante realizar al menos tres comidas al día, desayuno, comida y cena, además de incluir dos colaciones, cuya función es mantener niveles adecuados de saciedad y evitar el consumo excesivo de alimentos en las comidas principales”.

Destacó la importancia de moderar el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, ingerir al menos dos litros de agua simple al día y mantener actividad física de manera regular, aun durante el periodo vacacional.
Enfatizó que el caso de personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal o colesterol elevado.

Subrayó la necesidad de continuar con su tratamiento médico y evitar alimentos ultraprocesados, productos con azúcares añadidos, embutidos, ahumados, enlatados, fritos, capeados y empanizados, ya que estos favorecen el descontrol metabólico.

Recomendó incrementar el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como guayaba, mandarina, naranja, toronja y limón, así como verduras de hoja verde —espinaca y acelga—, que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico y a la prevención de enfermedades respiratorias propias de la temporada.

Exhortó a la población a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad, respetar los horarios de comida y cuidar las porciones para mantener una buena salud durante y después de las fiestas decembrinas.

