Gobierno exhibe a empresas que no han cumplido abasto de medicamentos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 09:45:05

Ciudad de México, a 23 de septiembre 2025.- El gobierno de México exhibió a varias empresas que han incumplido con el abasto de medicamentos e insumos médicos, a tan solo cuatro meses de haberse adjudicado los contratos.

Lo anterior lo comentó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Compañías, algunas nacionales muchas extranjeras, que adquirieron compromiso cuando licitaron de entregarle a los pacientes mexicanos medicamentos e insumos de manera recurrente que a la fecha no han cumplido ese compromiso a cabalidad”, puntualizó el funcionario federal.

Según Clark, el caso más grave es de la empresas Bioxintegral Servicios, quien tiene un 100 por ciento de incumplimiento, ya que no ha entregado ninguna de las cinco mil 356 piezas solicitadas por el Gobierno federal.

Seguido de Productos Farmacéuticos con un 88.6 por ciento de incumplimiento y Serral con 83.7 por ciento.

Por su parte, la mandataria mexicana apuntó que las empresas tienen hasta este mes de septiembre para cumplir con su respectivo abasto de medicamentos e insumos médicos, de lo contrario serán inhabilitadas y vendrás las sanciones correspondientes conforme al contrato.

“Tienen hasta este mes para cumplir, eso es lo que dice el contrato, se dan plazos. Si no cumplen se inhabilitan las empresas, ya no podrán venderle al Gobierno y las sanciones correspondientes del contrato”, argumentó la gobernante.