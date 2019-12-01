Gobierno de Morelia arranca Segunda Feria Integral para la Detección del Cáncer

Gobierno de Morelia arranca Segunda Feria Integral para la Detección del Cáncer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 16:20:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2025.- En su objetivo por cuidar la salud de las mujeres y de todos los miembros de las familias morelianas, el Gobierno Municipal del presidente Alfonso Martínez Alcázar dio arranque a la Segunda Feria Integral para la Detección del Cáncer en la Clínica Municipal Poniente. 

La síndica municipal de Morelia, Susan Melissa Vásquez Pérez, señaló que la instrucción del alcalde ha sido clara: que la atención de la salud sea transversal, es decir, que las diversas dependencias del ayuntamiento colaboren en esta materia en beneficio de la ciudadanía. 

En el marco del arranque, hizo un llamado a las mujeres morelianas a voltear a cuidarse a sí mismas, ya que en ocasiones se preocupan por todos los miembros de la familia, pero es también necesario que se revisen y estén atentas ante cualquier signo de enfermedad. 

El lema de la campaña “Si nos amamos, vamos”, es una invitación a que toda la familia acuda a los servicios de salud para prevenir enfermedades que son tratables al detectarse a tiempo, expresó el director de la Clínica Municipal Poniente, José Murguía Magaña. 

En su turno a la voz, el coordinador de Salud Municipal, Rubén Medrano Yahuaca, resaltó el interés del alcalde Alfonso Martínez en cuidar la salud de los morelianos y agradeció a profesionales de este sector, asistentes y servidores públicos que se sumaron a esta “Gran red de salud preventiva en el municipio de Morelia”. 

De esta manera y desde temprana hora, se registraron en total 745 interesados en recibir los estudios brindados de forma totalmente gratuita. De esta cifra 230 fueron mujeres de 25 a 60 años, quienes acudieron a pruebas de citología y 315 a revisión de mama.
 
En lo que respecta a los hombres, recibieron atención 125 que acudieron a pruebas de antígeno prostático para varones de 40 años en adelante. En tanto que otros 75 adultos de ambos sexos se interesaron en revisiones bucales.

Al evento también se dieron cita los regidores Hugo Servín Chávez, Celeste Trujillo Magaña y Alejandro González Martínez; el jefe de tenencia de Tacícuaro, Alan Farid Ortiz Tapia; así como titulares de secretarías municipales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan camioneta baleada en tenencia de Morelia, Michoacán
Capacita POES a Policías Municipales de Querétaro en técnicas y tácticas especializadas
Aseguran plantíos de estupefacientes y laboratorios clandestinos en Chihuahua
Blindaje Apatzingán: Fortalece operativo interinstitucional
Más información de la categoria
Hallan camioneta baleada en tenencia de Morelia, Michoacán
Congreso de Michoacán confirma sesión solemne en Apatzingán pese a asesinato de líder limonero; escuelas cancelan su participación en el desfile del 22 de octubre
Impunidad fomenta asesinatos de luchadores sociales; quienes asesinaron a Hipólito Mora son verdugos de los limoneros: Memo Valencia
Impunidad y amenazas a dos años del atentado en vivo contra el activista Julio Acosta en Apatzingán, Michoacán: Jesús “El Lobo” Rangel sigue activo pese a denuncias por desaparición de personas y vínculos con el crimen
Comentarios