Fiscalía de Michoacán mantiene caso Bernardo Bravo; FGR no ha solicitado atraer la investigación
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 16:29:26
Apatzingán, Michoacán a 22 de octubre del 2025.- Fiscalía General del Estado de Michoacán continúa a cargo de la investigación por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores de Apatzingán, no han recibido solicitud de autoridades federales para atraer el caso.

"No nos han comentado nada, nosotros seguimos con la investigación, Tenemos reuniones de evaluación prácticamente desde el momento en que se suscitó este hecho. Mandamos personal de oficinas centrales para darle seguimiento y poder esclarecer este lamentable hecho de Bernardo", comentó en entrevista Carlos Torres Piña, titular de la FGE. 

Cuestionando sobre la cantidad de denuncias por extorsión contra limoneros, acumuladas en la dependencia  encargada de la procuración de justicia en la entidad, apuntó que solo existe una, la cual corresponde a hace dos años.

La Fiscalía estatal reiteró que se tienen varias  líneas de investigación en torno al homicidio del líder limonero Bravo Manríquez.

El ex secretario de Gobierno, dijo que al momento, representantes del sector limonero no han solicitado algún encuentro con autoridades de la Fiscalía General del Estado.

