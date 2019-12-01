Fortalece ISSSTE cultura de Trato Digno con segunda sesión formativa en Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH

Tultitlán, Estado de México, a 11 de noviembre de 2026.– El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, llevó a cabo, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Segunda Sesión Formativa en Derechos Humanos con Énfasis en Trato Digno, en el auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Bicentenario de la Independencia”, con la participación de más de 200 personas trabajadoras de la salud en las modalidades presencial y a distancia.

Esta actividad forma parte del “Programa Integral de Capacitación en Derechos Humanos del ISSSTE con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2026-2030”, cuyo propósito es fortalecer las prácticas de atención y servicio con un enfoque de respeto a los derechos humanos y trato digno.

La directora estratégica de Información, Supervisión y Evaluación del ISSSTE, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, destacó que este programa forma parte del Plan para la transformación del ISSSTE mediante la estrategia de Trato Digno Resolutivo, que busca colocar a la derechohabiencia en el centro de la atención médica y de las prestaciones de seguridad social.

“Estamos transformando la forma de cómo atender a nuestra derechohabiencia en las unidades médicas, en los servicios de salud y también en todas las prestaciones de seguridad social que tenemos y brindamos a lo largo y ancho del país, para mejorar en nuestro trato, para que se sientan como lo que somos, una gran familia ISSSTE”, subrayó.

Por su parte, la representante de la CNDH, Cecilia Solís Quirino, señaló que el programa busca garantizar el respeto a los derechos humanos en el sector salud, a partir de principios como la no

discriminación, el reconocimiento de las necesidades de las personas pacientes y el respeto a su identidad, cultura y condiciones de salud física y mental.

Enfatizó que garantizar el derecho a la salud implica ofrecer servicios con respeto, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, por lo que la capacitación del personal es fundamental para incorporar estos principios en la atención cotidiana.

En su intervención, el director del HRAE “Bicentenario de la Independencia” del ISSSTE, Valentín Herrera Alarcón, destacó que el trato digno también implica brindar información clara y comprensible sobre los padecimientos y tratamientos, así como acompañar a las personas pacientes y sus familias durante el proceso de atención, incluso ante situaciones difíciles, como la enfermedad y el duelo.

“Esta sesión representa un paso fundamental en nuestro compromiso institucional que es la de consolidar una cultura de servicio basada ﬁrmemente en el respeto a los derechos humanos. La empatía es acercarse a nuestros derechohabientes y próximamente a todos los no derechohabientes. Por eso humanizar los servicios de salud signiﬁca convertir los derechos humanos en acciones cotidianas como son las de escuchar, respetar, comprender, atender y cuidar a otros enfermos”, acotó.

También participaron Amor Teresa Gutiérrez Sánchez, en representación del subdirector de Aseguramiento de la Salud del ISSSTE, Elí Evangelista Martínez, y el encargado de la Subdirección Administrativa del HRAE “Bicentenario de la Independencia”, Francisco Román Vistraín.