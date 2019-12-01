Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 15:21:32

Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán y el Ayuntamiento de Jacona formalizaron la escrituración del inmueble donado por el municipio a favor del IMSS, donde se edificará una Unidad de Medicina Familiar (UMF) Plus que fortalecerá la atención médica de las y los derechohabientes de la región.

La firma estuvo a cargo del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, y del presidente municipal de Jacona, Isidoro Mosqueda Estrada, quien participó junto a la síndica municipal, maestra Eva María Pimentel Reyes.

Este proyecto se impulsó en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, encabezado por la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y del director general del Instituto, maestro Zoé Robledo, con el objetivo de mejorar y ampliar los servicios de salud de calidad a las familias de la región.

El predio se ubica en la calle Ecuador esquina con Argentina en la colonia "Buenos Aires", y cuenta con una superficie de 10 mil 80.60 metros cuadrados. En este terreno se construirá la nueva UMF Plus.

Durante el acto, el doctor Van-Dick Puga destacó que la donación representa un paso decisivo para ampliar y modernizar la infraestructura médica en Jacona, y reconoció la disposición del Ayuntamiento para sumar esfuerzos en favor de la salud de las familias.

Por su parte, el presidente municipal Isidoro Mosqueda Estrada subrayó que la entrega del inmueble refleja el compromiso del municipio con el bienestar de la población y con una atención médica más cercana, digna y de calidad.

Con esta escrituración, el IMSS Michoacán y el municipio de Jacona dan un paso firme hacia una unidad con mayor capacidad de atención, que beneficiará a miles de personas derechohabientes de Jacona y de la región.