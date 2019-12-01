FGR investiga el fallecimiento de tres bebés en hospital del IMSS en Guadalajara

FGR investiga el fallecimiento de tres bebés en hospital del IMSS en Guadalajara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 20:16:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la muerte de tres bebés ocurrida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara.

De acuerdo con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los fallecimientos están relacionados con brotes de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Candida albicans registrados en la unidad.

Ambas instituciones señalaron que colaboran con la Fiscalía y proporcionarán la información que sea requerida como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El IMSS informó además que mantiene una investigación interna sobre el origen de los brotes. Para ello, un equipo nacional de especialistas realiza una revisión integral de la unidad, con la participación de expertos externos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y establecer el origen de los brotes.

Más información de la categoria
Detienen a trabajador del PRI tras ser sorprendido con 21 mil 700 pesos en efectivo
Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana
Hombre pierde la vida por impactos de arma de fuego en Uruapan, Michoacán
Ejército evacua a 84 personas por inundaciones en Lázaro Cárdenas tras lluvias
Más información de la categoria
Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana
Kahwagi: Poder, política y el millonario negocio de verificar
El rugir de una nueva SSP estremece el corazón de Michoacán: Guardia Civil demuestra fortaleza en el desfile más emblemático de la entidad
Morena, Verde Ecologista y PT fijan postura rumbo a las elecciones de 2026-2027; omiten hablar de inseguridad