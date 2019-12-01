FGR investiga el fallecimiento de tres bebés en hospital del IMSS en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 20:16:54

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la muerte de tres bebés ocurrida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara.

De acuerdo con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los fallecimientos están relacionados con brotes de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Candida albicans registrados en la unidad.

Ambas instituciones señalaron que colaboran con la Fiscalía y proporcionarán la información que sea requerida como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El IMSS informó además que mantiene una investigación interna sobre el origen de los brotes. Para ello, un equipo nacional de especialistas realiza una revisión integral de la unidad, con la participación de expertos externos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y establecer el origen de los brotes.