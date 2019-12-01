Fanny Arreola: "Hoy se hace posible la primera Clínica de Especialidades Toxicológicas en la región de la tierra caliente"

Apatzingán, Michoacán, 11 de marzo del 2026.- Como resultado de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Apatzingán y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el municipio contará con la primera Clínica de Especialidades Toxicológicas del IMSS Bienestar, única en su tipo en la región de Tierra Caliente.

Este proyecto representa un avance histórico en materia de salud pública, ya que permitirá la atención especializada de padecimientos, evitando traslados largos y garantizando atención oportuna a la población.

La llegada de esta clínica ha sido posible gracias al trabajo coordinado con el IMSS Bienestar, reconociendo el respaldo y acompañamiento de Bladimir Martínez Ruiz, así como el impulso de la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum, cuya visión ha fortalecido el acceso a servicios de salud especializados en las regiones que más lo necesitan.

Desde el Gobierno Municipal se refrenda el compromiso de seguir gestionando proyectos que impacten de manera directa en el bienestar de las familias apatzinguenses, entendiendo que la salud es un eje fundamental para la paz, la justicia social y el desarrollo de la comunidad.