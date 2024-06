Evita accidentes viales con estas recomendaciones del sector salud

Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2024.-Con el propósito de evitar accidentes viales, el sector salud recomienda a los conductores evitar el exceso de velocidad, no manejar cansado, usar cinturón de seguridad, respetar reglamento de tránsito y evitar conducir bajo los influjos del alcohol.



Y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) refuerza las capacitaciones de primeros auxilios y sensibilizaciones para la prevención de accidentes y seguridad vial entre la población. Tan sólo en lo que va del año se han beneficiado 56 mil 104 personas.



Debido a la temporada de lluvias, donde se registra un incremento en el número de accidentes viales, paramédicos del CRUM exhortan a manejar con precaución, mantener velocidad permitida en autopistas y carreteras y evitar manejar con cansancio a cuestas; a los peatones se recomienda no cruzar en lugares no visibles; y a motociclistas y ciclistas, usar casco.



El sector salud sensibiliza a la población a través de pláticas y talleres sobre la prevención de accidentes viales, los cuales representan un grave problema de salud pública. Hace hincapié a los peatones para evitar cruzar corriendo la calle o distraído, o caminar en el arroyo vehicular.