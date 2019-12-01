Entrega IMSS Michoacán áreas remodeladas y ampliadas de Urgencias en el HGR No. 1 Charo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 18:57:23

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Con la ampliación del área de TRIAGE a cuatro consultorios y la optimización de ventanillas de primer contacto, se fortalece la atención médica y administrativa. Las acciones de mejora continua garantizan un trato digno y mayor eficiencia para la derechohabiencia.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán entregó formalmente las áreas remodeladas y ampliadas del servicio de Urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 1, ubicado en Charo, con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención y garantizar un trato digno a la población derechohabiente.

Los trabajos incluyeron la remodelación de sala de espera y accesos principales, la expansión del área de clasificación (TRIAGE) de dos a cuatro consultorios y la modernización integral del área de ventanillas de primer contacto. Estas mejoras permitirán agilizar los tiempos de respuesta, optimizar el flujo de pacientes y brindar mayor comodidad a las familias.

El titular de la Representación del IMSS en Michoacán, Dr. Miguel Ángel Van-Dick Puga, señaló que estas acciones forman parte del programa permanente de mejora continua de la infraestructura médica en el estado, orientado a elevar la calidad y la satisfacción en los servicios.

Agradeció la comprensión y el apoyo de la población usuaria durante la ejecución de las obras y subrayó que las molestias temporales se traducen hoy en un beneficio permanente, con instalaciones más funcionales, seguras y humanas.

Con estas acciones, el IMSS en Michoacán reafirma su compromiso de modernizar sus unidades médicas para ofrecer un servicio oportuno, eficiente y con calidez humana.