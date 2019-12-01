Encabeza SESA sesión del Clúster Queretano Médico y de Salud

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud, María Martina Pérez Rendón, presidió la sesión del Clúster Queretano Médico y de Salud A.C., donde subrayó que este encuentro con la Asamblea General representa un espacio de diálogo y construcción colectiva orientado a fortalecer los sistemas de salud en Querétaro, en beneficio directo de las y los ciudadanos.

Resaltó también el compromiso de las y los integrantes del Clúster, quienes realizan un trabajo articulado con el sector público, la academia y la iniciativa privada. Esta colaboración ha permitido que el estado avance con pasos firmes hacia un modelo de salud más innovador, eficiente y centrado en las personas, lo que se traduce en mejores servicios y mayor calidad de atención para la población.

Asimismo, destacó que la presentación de la memoria de actividades 2025 refleja el esfuerzo sostenido para consolidar proyectos estratégicos, impulsar la competitividad y fortalecer la cadena de valor del sector salud. Todo ello contribuye a ampliar las oportunidades de acceso a servicios médicos de calidad para las familias queretanas.

Durante la Asamblea se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica (UNITEC) de Querétaro. Al respecto, la secretaria de Salud refirió que esta alianza permitirá fortalecer las capacidades formativas, profesionales y de innovación conjunta, lo que favorecerá la formación de talento especializado y la creación de soluciones que impacten de forma positiva en la atención a la población.

En la sesión participaron el presidente del Clúster Queretano Médico y de Salud A.C., Ramón Soto Ruelas; el vicepresidente, Obed Suárez Córdova; la directora del Clúster, Ingrid Nohemí Durán Martínez; el subsecretario de Desarrollo Económico de SEDESU, Genaro Montes Días; el representante de la Secretaría de Turismo, Rodrigo Ibarra Lozano; el rector de la UNITEC, campus Querétaro, Edgar Ángel Iturbe Luna, entre otras personalidades.