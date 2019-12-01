Encabeza Secretaria de Salud arranque de la Jornada la UAQ se viste de rosa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 12:52:52

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA), María Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de arranque de la Jornada la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se viste de rosa, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico temprano y la prevención del cáncer de mamá y el cáncer cervicouterino.

Durante su mensaje la funcionaria destacó que la detección temprana es la mejor herramienta, y que el efectuar una autoexploración mensual, la realización de mastografías periódicas y la atención médica oportuna puede salvar miles de vidas cada año del cáncer de mama.

A su vez la rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, externó su compromiso con las acciones de prevención y promoverán el autocuidado de la salud.