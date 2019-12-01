En Tepic, acude Martí Batres a la CMF “Doctor Joaquín Cánovas Puchades” para supervisar mejoras de La Clínica es Nuestra

Tepic, Nayarit, a 7 de octubre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, acudió el 27 de septiembre a la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Doctor Joaquín Cánovas Puchades”, en el municipio de Tepic, Nayarit, para supervisar las adquisiciones y obras realizadas con un presupuesto de un millón 100 mil pesos otorgado al Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), a través del Programa La Clínica es Nuestra.

“Le entregamos a esta clínica un millón 100 mil pesos para mejorar un área de archivo clínico, ampliación de la ventana de CEYE y de ventana de trabajo social; elaboraron un consultorio de valoración; se instaló techumbre en andador; también se decidió recubrimiento y reparación de fuga de agua; trabajos de impermeabilización y sellado; suministro y colocación de impermeabilizante en techo; instalación de domo para aire acondicionado; aplicación de pintura exterior; también, por otro lado, dos doppler fetales, un esterilizador de seco, un centro de lavado”, destacó.

Martí Batres señaló que el Programa La Clínica es Nuestra, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo fortalecer la prevención de enfermedades. No obstante, enfatizó la importancia de tener hábitos saludables, por lo que hizo un llamado a consumir una dieta balanceada, a efecto de evitar padecimientos crónico-degenerativos.

“Regresemos a la alimentación de nuestros ancestros: al maíz, el nopal, el frijol, las calabazas, el huauzontle, el brócoli, la col, la coliflor; en fin, el pepino, las acelgas, los quelites, la espinaca —todo eso es medicina—. A veces, cuando a alguien ya se le está subiendo el azúcar y le dicen: ‘oiga, su hemoglobina glicosilada ya va arriba de 5.6, que es el máximo, usted ya trae 5.8; cuidado, unas medidas preventivas con solo cambiar la dieta regresan a los niveles normales’, entonces veamos la salud en su forma integral”, subrayó.

La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, entregó 201 constancias de finiquito a acreditados que ahora ya cuentan con la certeza jurídica de sus hogares.

“Quiero compartirles que el día de hoy 201 personas trabajadoras, pensionadas, pensionados, se llevan entre sus manos esta constancia de finiquito, y es un gusto de verdad (...) que entreguemos estas constancias porque es paz, es tranquilidad, es certeza jurídica, pero también significa que su deuda está ya en ceros”, señaló.

El director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, otorgó 250 credenciales con vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas, acción que fomenta la Estrategia Trato Digno al eliminar el trámite de renovación bianual.

“Hoy vamos a entregar aproximadamente 250 credenciales para las personas pensionadas y jubiladas de Nayarit, de la zona de Tepic, de 17 mil derechohabientes se han repartido 3 mil y hoy serán 250 más, o sea llevamos un 20 por ciento de los pensionados a quienes ya se les ha entregado esta credencial con vigencia permanente y de aquí hoy todas las personas pensionadas van a salir con su credencial”, apuntó.

Por otra parte, la directora de la CMF “Doctor Joaquín Cánovas Puchades”, Erika Nayeli Arriero Carrillo, agradeció la visita de las autoridades y reconoció un avance significativo en la unidad gracias a los beneficios recibidos por el programa La Clínica es Nuestra.

“Es una iniciativa que va a marcar un antes y un después en la operación y la funcionalidad de nuestras instalaciones. Todo el presupuesto asignado a nuestra unidad fue utilizado de acuerdo a prioridades y se usó por completo. Y esto nos ayuda a dignificar el espacio en el que vamos a atender a nuestros derechohabientes”, aseguró.