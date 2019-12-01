Emite COFEPRIS Alerta Sanitaria por Falsificación de Rituximab

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 08:40:49

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite una Alerta Sanitaria de Medicamentos por la falsificación del producto Rituximab 500 mg/50 mL, solución inyectable con número de lote 5445250607 y fecha de caducidad 05 JUN 27, toda vez que el titular del registro sanitario PROBIOMED, S.A. de C.V., manifestó que es falso.

El producto es distribuido por PROBIOMED, S.A. de C.V., por lo que la adquisición a través de otros distribuidores es ilegal. Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones:

A los profesionales de la salud:

Suspender el uso del producto Rituximab 500 mg/50 mL solución inyectable con el número de lote 5445250607, fecha de caducidad 05 JUN 27.

Si se ha utilizado el producto Rituximab con las características señaladas y se han presentado o identificado cualquier reacción adversa o malestar, reportarlo al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

A los distribuidores y farmacias: En caso de contar con el producto Rituximab 500 mg/50 mL con las características señaladas, inmovilizar y notificar a COFEPRIS al correo electrónico alertas@cofepris.gob.mx