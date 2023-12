Durante 2023, realizadas 21 campañas altruistas de donación de sangre: Salud Michoacán

Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2023.- En lo que va del año, la Secretaría de Salud de Michoacán, realizó 21 campañas de donación de sangre voluntaria y altruista en las que se logró colectar 956 unidades, con la participación de universidades, empresas privadas y asociaciones civiles.

Es así, que la institución, conmina a la población a tomar conciencia sobre la importancia de donar sangre para mejorar la vida de pacientes oncológicos y mujeres con emergencias por hemorragia obstétrica principalmente.

Para ello, se pone a disposición de la población la unidad móvil de donación, así como los 12 centros de colecta ubicados al interior del estado en los Hospitales Generales de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zitácuaro, Puruándiro, Sahuayo y Los Reyes; además del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), donde en lo que va del año, se han logrado captar 24 mil 893 unidades de sangre por reposición.

Los interesados deberán presentar identificación oficial con fotografía, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer alguna enfermedad, no haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas; así como no tener registro de padecimiento de hepatitis tipo B y C, VIH y Sífilis; y no estar embarazada o amamantando, ni haber tenido más de 3 embarazos.

El proceso de donación no es doloroso y el material que se utiliza para extraer la sangre es nuevo, estéril y desechable, la cantidad donada son 450 mililitros de sangre, lo que representa el 10 por ciento de la sangre que posee el organismo y con esto se ayudará a salvar una vida.

Todo donante voluntario tiene el derecho de solicitar en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, después de una semana de su donación, su resultado de su serología, lo que permitirá conocer su estado de salud.