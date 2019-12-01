Diagnóstico oportuno y tratamientos gratuitos, claves para superar el cáncer

Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- El diagnóstico a tiempo es la clave que transforma de manera radical el pronóstico del cáncer, al incrementar significativamente las probabilidades de un tratamiento exitoso y elevar la supervivencia de las y los pacientes, destacó el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres.

En el caso específico del cáncer de mama, el titular de la SSM enfatizó que la enfermedad es curable hasta en un 95 por ciento si se detecta en etapas tempranas. Por ello, reiteró la importancia de que las mujeres de 40 a 69 años se realicen una mastografía al año en las unidades móviles que recorren los municipios del estado, acercando la atención gratuita a las comunidades para evitar desplazamientos prolongados.

Para acompañar este proceso de manera integral, el Gobierno de Michoacán garantiza la disponibilidad permanente de mezclas oncológicas adaptadas de forma individual a las necesidades de cada paciente, asegurando que ninguna terapia médica se suspenda.

Estas mezclas de alta especialidad son administradas bajo rigurosos estándares de bioseguridad y esterilidad en el Centro Estatal de Atención Oncológica (CEAO) y, en el caso de las niñas y niños, en el Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”.

Asimismo, el funcionario estatal destacó que gracias a la visión social e institucional del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la entidad no solo asegura la gratuidad y suficiencia de las mezclas oncológicas, sino que fortalece la atención médica mediante el Programa de Apoyo a Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, el cual otorga 4 mil pesos mensuales a las beneficiarias para cubrir gastos esenciales de traslado, alimentación y hospedaje.