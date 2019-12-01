Constata IMSS Michoacán continuidad de operación del HGZ No. 8 en Uruapan

Constata IMSS Michoacán continuidad de operación del HGZ No. 8 en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 13:55:47
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Uruapan, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.- Con el objeto de constatar que los servicios hacia la población derechohabiente estén operando en forma oportuna y permanente, este fin de semana el titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, supervisó el restablecimiento de las actividades en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 8 en Uruapan, Michoacán.

Este domingo 8 de noviembre, los últimos pacientes que recibían atención en el HGZ No. 86, fueron ubicados de nuevo en el nosocomio y se dialogó con las trabajadores y trabajadores.

Van-Dick Puga reconoció la positiva actuación apegada a los protocolos de evacuación en casos de contingencias, por parte del personal directivo y operativo hospitalario contando con el auxilio de las corporaciones de emergencia uruapenses.

En dicho operativo implementado el viernes por la noche se evacuaron a un total de 42 pacientes de planta baja, primer y segundo piso del edificio, debido al humo que se generó en un contenedor de ropa hospitalaria en el área de lavandería. Afortunadamente no causó daño alguno a pacientes, personal, ni a las máquinas de lavado o la infraestructura.

Después de realizar acciones de limpieza y desinfección el sábado, se constató la operación de las áreas de Urgencias, Triage, Observación, Hospitalización pediátrica, Ginecología, adultos, Consulta Externa y Hemodiálisis, entre otras.

El mismo sábado comenzaron a regresar los pacientes referidos la noche previa a las Unidades de Medicina Familiar No. 26, de Taretan; No. 76 y 81 de Uruapan, y al HGZ No. 86 y unidades del ISSSTE.

Durante el recorrido hospitalario, Van-Dick Puga dio a conocer que en breve brindará servicio un nuevo tomógrafo en ese hospital en beneficio de la población derechohabiente.

Recordó que la Dirección General del Instituto, a cargo del maestro Zoé Robledo, en los últimos años ha instruido la rehabilitación de áreas como Hospitalización, Nutrición y Dietética, Hemodiálisis, entre otras.

El delegado del IMSS en Michoacán reconoció la actuación de trabajadoras y trabajares para resguardar, seguir atendiendo y trasladar a pacientes, incluso por parte de personal que voluntariamente llegó a ayudar, pese a estar fuera de su horario de trabajo, pero que al saber del incidente se solidarizó con sus compañeros.

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