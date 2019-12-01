Clínica Hospital del ISSSTE en Uruapan, Michoacán, adquiere nuevo equipo portátil para hemodiálisis

Uruapan, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- La Clínica Hospital (CH) de Uruapan, Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, adquirió un equipo portátil de ósmosis, el cual fue utilizado por primera vez por médicos especialistas para brindar tratamiento de hemodiálisis a un paciente de 77 años.

Debido a la condición clínica del derechohabiente, el procedimiento se realizó en un espacio adecuado y con conexión para el equipo portátil. Esto representa un beneficio fundamental para pacientes en estado delicado, ya que permite otorgar tratamiento de manera inmediata y segura, sin necesidad de trasladarlos al área de hemodiálisis de la unidad.

El procedimiento, con una duración aproximada de cuatro horas, fue realizado por el enfermero nefrólogo José Abraham Fajardo Alcaraz, especialista egresado de la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE, con el acompañamiento de personal médico especialista y de enfermería.

“La ventaja fue que al paciente se le trasladó a un área donde podíamos tener esa conexión, y entonces ya pudimos utilizar esa planta de tratamiento portátil. (...) Esta máquina nos ayuda a tener agua funcional. A diferencia de las plantas fijas, ésta tiene filtro y cartuchos especiales, se tienen que estar reabasteciendo y contabilizando la cantidad de tratamientos que se realizan”, especificó.

El enfermero nefrólogo sostuvo que el aparato complementa el servicio de hemodiálisis de la unidad, el cual también se ha fortalecido en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.