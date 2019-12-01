Clausura SESA Diplomado en Dirección en Salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:16:52

Querétaro, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de clausura de trabajos del cuarto Diplomado en Dirección en Salud, que fue coordinado por profesionales del Colegio de Innovación y Gestión en Salud. (CIGES).

En su mensaje, destacó que las y los participantes adquirieron herramientas para fortalecer la toma de decisiones, optimizar la gestión de recursos, liderar equipos de trabajo y promover la mejora continua de los procesos.

Subrayó además que este diplomado contribuye a reafirmar su vocación de servicio para cuidar la salud de la población del estado de Querétaro desde una visión estratégica y humanista.

Se contó con la participación de la presidenta de CIGES, María Olivia Vega Pérez.