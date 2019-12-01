Certifica SESA Entornos laborales Saludables en el municipio de Corregidora

Corregidora, Querétaro, 23 de enero del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de entrega de placas que acreditan la certificación de dos edificios del municipio de Corregidora como Entornos Laborales Saludables y 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco. Estos reconocimientos reflejan el compromiso institucional de impulsar acciones orientadas a la protección, promoción y fortalecimiento de la salud y el bienestar de las y los trabajadores.

Durante su mensaje, Pérez Rendón destacó que esta estrategia refrenda el compromiso de promover espacios laborales que protegen la salud, que fortalecen el bienestar y favorecen la adopción de estilos de vida saludables para todas y todos los trabajadores. Asimismo, subrayó que se impulsa la prevención de enfermedades y se fomentan acciones como la actividad física, la alimentación correcta y el cuidado de la salud mental.

El secretario de Desarrollo Social del municipio de Corregidora, Germán Borja Garduño, enfatizó que el personal que labora en el Instituto Municipal de Salud y en el Centro de Desarrollo Cultural Tejeda llevó a cabo diversas acciones enfocadas en el autocuidado y la mejora de su salud, como parte del proceso para obtener la certificación de sus edificios.

A su vez, el director de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Pedro Muñiz Ugalde, informó que como parte del proceso de certificación se aplicaron cuestionarios para el monitoreo de estilos de vida saludables, se realizaron mediciones antropométricas, detección de enfermedades, aplicación de vacunas y capacitaciones orientadas a fortalecer acciones en favor de la salud del personal.

En el marco del evento se entregaron reconocimientos al personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y del municipio de Corregidora, como muestra del trabajo y compromiso demostrados. Se contó con la presencia de la presidenta del Sistema Municipal DIF de Corregidora, Gabriela Trapala; del Consejo Estatal Contra las Adicciones,Gabriela Jiménez Botello; la secretaria de Cultura y Tradiciones del municipio de Corregidora, Schoenstatt Cabrera Ramírez; la directora del Instituto Municipal de Salud de Corregidora,Ruth Ugalde Vergara, entre otras autoridades.