Capacita SESA en materia de Protección Civil a personal de CECOSAMAS y Centros de Rehabilitación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:58:08

Querétaro, Querétaro, 29 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) informa que a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), se impartió curso-taller en materia de Protección Civil a personal de Centros de Rehabilitación y de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), con el objetivo de brindar habilidades y destrezas para prevenir y actuar en situaciones de emergencia, garantizando la seguridad y bienestar del personal, así como de las y los pacientes y el público en general.

El taller se impartió en dos días en las instalaciones del Centro de Capacitación Teórico-Práctico de Protección Civil del Estado, ubicadas en el municipio de Pedro Escobedo.

Se analizaron los temas de: Manejo de extintores, Primeros Auxilios, Diseño de escenarios y Simulacro de Evacuación.

Participaron un total de 90 personas, de 36 centros de rehabilitación de los municipios de Corregidora, Huimilpan, El Marqués, Ezequiel Montes, Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan, así como de los siete CECOSAMAS.