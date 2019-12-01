Avanza Plan Michoacán con nuevos hospitales, infraestructura médica y acciones integrales de salud: IMSS

Ciudad de México, a 4 de noviembre 2026.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó los avances de la institución en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que fortalece la atención médica, prevención de enfermedades, infraestructura hospitalaria y el bienestar de las familias michoacanas.

Durante su participación en la conferencia encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del IMSS destacó que la prevención constituye uno de los principales ejes de trabajo en Michoacán, donde se han aplicado más de 2.5 millones de vacunas mediante una estrategia permanente en ocho megacentros de vacunación.

Zoé Robledo señaló que las Ferias de la Salud han otorgado más de 502 mil atenciones, entre ellas cerca de 23 mil mastografías. En materia de salud mental, indicó que más de 34 mil personas han participado en acciones de prevención de adicciones y suicidio, apoyadas por 23 comités municipales.

Destacó los resultados de las jornadas extraordinarias de atención médica, mediante las cuales se han realizado 3 mil 266 cirugías de cataratas, lo cual permite que miles de personas recuperen la vista.

El director general del Seguro Social expuso que se han entregado mil 891 aparatos funcionales, entre ellos bastones, sillas de ruedas y andaderas, así como 997 auxiliares auditivos. A través de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, agregó, se distribuyeron 2 mil 218 lentes para niñas y niños.

Detalló que como parte del plan, el IMSS construye dos nuevos hospitales, uno en Villas del Pedregal, Morelia, con 260 camas y para el cual la Secretaría de Salud compró el equipo médico mayor; en el caso del hospital de Zitácuaro tiene un avance de 35 por ciento de obra, la estructura está terminada, un tomógrafo llegará a mediados de diciembre y concluirá su edificación el 28 de febrero de 2027 para su operación.

Zoé Robledo dijo que finalizó la rehabilitación del hospital en Lázaro Cárdenas con una nueva área de urgencias, comedor, lavandería, almacén y terapia intensiva; el hospital en Charo tiene una nueva área de urgencias y en el hospital de La Piedad una nueva unidad de hemodiálisis con 10 máquinas.

Asimismo, informó que comenzó la construcción tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Jiquilpan, Tarímbaro y Uruapan con un total de 650 lugares y posteriormente iniciarán los trabajos para edificar la Unidad de Medicina Familiar de San Juan Nuevo Parangaricutiro y la ampliación de servicios en el nuevo hospital de Uruapan.