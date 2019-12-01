Atiende CRUM a lesionados tras colapso de cimbra en construcción en Morelia

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), desplegó un operativo de emergencia en coordinación con diversas corporaciones de auxilio para atender a 25 personas que resultaron lesionadas tras el colapso de una cimbra y losa en una obra en construcción, en la colonia La Hacienda de Morelia.

De acuerdo con el reporte médico preliminar, gracias a la rápida intervención de los cuerpos de rescate y a la oportuna valoración en el sitio del incidente, hasta el momento ninguno de los trabajadores atendidos presenta heridas que comprometan su vida, ni que requiera traslado a un hospital.

En la zona del siniestro se estableció un comando de atención prehospitalaria donde paramédicos del CRUM, en estrecha colaboración con elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, y corporaciones de seguridad, brindaron los primeros auxilios a los 25 afectados.

La SSM reitera su compromiso de mantener una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier contingencia que vulnere la integridad de la población, al tiempo que recuerda que la línea de emergencia 911 se encuentra disponible las 24 horas para la atención de incidentes.