Apoyo del Bienestar a familias cuidadoras aporto a incrementar efectividad del tratamiento contra el cáncer 

Morelia, Michoacán, a 02 de julio del 2026.- Hoy los tratamientos contra el cáncer registran un 80 por ciento de efectividad, dio a conocer Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar en Michoacán, en el marco de la entrega de Apoyos Económicos a Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer.

La funcionaria estatal reconoció que este programa del Bienestar ejecutado por el gobierno del estado ha llevado a disminuir las cifras de abandono del tratamiento contra el cáncer, pues se redujo del 30 por ciento al dos por ciento. Reconoció el reto de que la cifra llegue al cero por ciento.

Precisó que durante los cuatro años de este programa se han atendido en total a 818 niñas y niños, el corte del último mes apunta que hay 372 familias activas en el programa, con atención en 85 municipios de la entidad. Cabe destacar que este programa del Bienestar otorga cuatro mil pesos mensuales a las familias cuidadoras de niños con cáncer.

Por su parte, Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en la entidad, recalcó que aumentó el tratamiento de 150 niños a 230 por el descenso en la frecuencia de abandono del tratamiento. Agregó, hay 350 niñas y niños en seguimiento luego descenso concluir su tratamiento.

Además, celebró que hay 500 niñas y niños que fueron pacientes pero que actualmente ya fueron dados de alta, pues están libres de cáncer.