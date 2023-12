Advierte Salud Michoacán riesgos de combinar alcohol y bebidas energizantes

Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2023.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a no combinar bebidas energizantes con alcohol, ya que puede provocar ansiedad, insomnio, trastornos del ritmo cardiaco e incluso intoxicación por ingesta excesiva.



La autoridad sanitaria advierte que las bebidas energéticas están adicionadas con altas cantidades de cafeína y al ser mezcladas con alcohol generan una disminución a los reflejos del cuerpo, lo que incluso puede provocar accidentes automovilísticos y daños a la salud.



Las bebidas energizantes contienen cafeína y taurina que mezclados con alcohol pueden generar efectos adversos en el sistema nervioso, la presión arterial y el sistema cardiovascular, pues el límite máximo de cafeína recomendado para un adulto es de 300 miligramos diarios y la ingesta de bebidas adicionadas con cafeína no debe rebasar los 165 miligramos por día.



Estas bebidas no deben consumirse por menores de edad, mujeres embarazadas, personas sensibles a la cafeína o a cualquiera de los ingredientes de los energizantes, personas con padecimientos cardiacos ni deportistas, ya que aumentan el ritmo cardiaco, pudiendo producir arritmias en personas con problemas de corazón.



También aumentan la presión arterial, produciendo dolores de cabeza y zumbido de oídos, tienen efecto diurético, ya que aumenta la producción de orina, y con ello se deshidrata más rápido la persona, además de que elevan la glucosa en sangre, lo cual puede ocasionar una descompensación en personas diabéticas.