Actualiza IMSS Michoacán protocolos de actuación ante recepción de pacientes con heridas derivadas de hechos con apariencia de delito 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 15:16:35

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) actualizó su protocolo de actuación en la recepción de pacientes con heridas o lesiones producidas a consecuencia de un hecho con apariencia de delito.

Este curso estuvo dirigido a directores médicos de hospitales de segundo nivel de atención de este Instituto, donde se abarcaron temas como:

• Notificación al Ministerio Publico

• Preservación de la Cadena de Custodia

• Seguridad Hospitalaria

• Recepción de Personas sin Signos Vitales

De igual forma por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos del instituto se les impartió el curso sobre: Amparos de derecho a la salud y Responsabilidad patrimonial del estado.

Con estas acciones el IMSS refrenda su compromiso de brindar una atención oportuna, apegada a la normatividad y legalidad establecida por la Fiscalía General del Estado.