Actualiza IMSS Michoacán protocolos de actuación ante recepción de pacientes con heridas derivadas de hechos con apariencia de delito 

Actualiza IMSS Michoacán protocolos de actuación ante recepción de pacientes con heridas derivadas de hechos con apariencia de delito 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 15:16:35
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Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) actualizó su protocolo de actuación en la recepción de pacientes con heridas o lesiones producidas a consecuencia de un hecho con apariencia de delito.

Este curso estuvo dirigido a directores médicos de hospitales de segundo nivel de atención de este Instituto, donde se abarcaron temas como: 

•    Notificación al Ministerio Publico
•    Preservación de la Cadena de Custodia
•    Seguridad Hospitalaria
•    Recepción de Personas sin Signos Vitales
De igual forma por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos del instituto se les impartió el curso sobre: Amparos de derecho a la salud y Responsabilidad patrimonial del estado.

Con estas acciones el IMSS refrenda su compromiso de  brindar una atención oportuna, apegada a la normatividad y legalidad establecida por la Fiscalía General del Estado.

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