Actualiza IMSS Michoacán protocolos de actuación ante recepción de pacientes con heridas derivadas de hechos con apariencia de delito 

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) actualizó su protocolo de actuación en la recepción de pacientes con heridas o lesiones producidas a consecuencia de un hecho con apariencia de delito.
Este curso estuvo dirigido a directores médicos de hospitales de segundo nivel de atención de este Instituto, donde se abarcaron temas como:
• Notificación al Ministerio Publico
• Preservación de la Cadena de Custodia
• Seguridad Hospitalaria
• Recepción de Personas sin Signos Vitales
De igual forma por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos del instituto se les impartió el curso sobre: Amparos de derecho a la salud y Responsabilidad patrimonial del estado.
Con estas acciones el IMSS refrenda su compromiso de brindar una atención oportuna, apegada a la normatividad y legalidad establecida por la Fiscalía General del Estado.