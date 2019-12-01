Activista de Nuevo León lleva caso de maltrato animal a instancias federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 20:26:03

Guadalupe, Nuevo León, a 25 de septiembre del 2025. - La activista Cristina Marmolejo denunció de manera formal a instancias federales el maltrato animal de una osezna en el Zoológico La Pastora luego de que se diera a conocer un video en donde ve al ejemplar en malas condiciones.

“La falta de atención veterinaria es claramente visible, revelando negligencia por parte del personal médico hacia el oso. La falta de sombra y suciedad provoca que se genere un ambiente inadecuado para el animal”, se lee en el escrito.

El 24 de septiembre, Cristina Marmolejo dio a conocer en sus redes sociales un video en donde se puede apreciar a una osezna con su piel en mal estado, la cual, indica la activista, se encuentra en el Zoológico La Pastora, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la postura del zoológico, así como de las autoridades estatales de Nuevo León o del Municipio de Guadalupe.

Al respecto, el zoológico informó que en 2023, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a la ejemplar para ser atendida por enfermedades irreversibles, causadas por una infección bacteriana, problemas renales y hepáticos. Desde entonces se le suministra medicamentos para controlar el dolor y alimentación especializada.