A un año del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ISSSTE concluye 34 obras y avanza en siete proyectos más: Martí Batres

Ciudad de México a 4 de noviembre de 2026.- En el marco del primer año de actividades del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó la inversión de mil 133

millones de pesos en la conclusión de 33 consultorios y la ampliación de la Clínica Hospital (CH) de Uruapan, además de las distintas obras que se encuentran en proceso en la entidad.

“En lo que corresponde al ISSSTE, tenemos las siguientes obras concluidas. Uno, 33 nuevos consultorios en 33 distintos municipios. Dos, la ampliación de la Clínica Hospital de Uruapan. (...) Todo ello representa una inversión de mil 133 millones de pesos”, subrayó.

En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general detalló otras cinco acciones del ISSSTE que se encuentran en proceso en diferentes localidades del estado, como los trabajos de rescate en el Hospital General

(HG) “Vasco de Quiroga”, con 80 por ciento de avance, y la construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Paracho, con 88 por ciento.

“Tenemos las siguientes obras en proceso. Uno, Clínica Hospital de Cherán. Dos, la Unidad de Medicina Familiar de Jiquilpan. Tres, la Unidad de Medicina Familiar de Paracho. Cuatro, el rescate del hospital ‘Vasco de Quiroga’ en Morelia. Y cinco, rehabilitación en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Morelia”, compartió.

Por último, Martí Batres mencionó que en la entidad el Instituto mantiene también la planeación de dos proyectos para fortalecer la atención médica en la región, que incluyen la sustitución de la CH “Ricardo Flores Magón”, en Lázaro Cárdenas, así como la construcción de tres Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).

“Y tenemos las siguientes obras en planeación. Uno, sustitución de la Clínica Hospital ‘Ricardo Flores Magón’, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dos, construcción de tres Centros de Salud con Servicios Ampliados”, finalizó.

El ISSSTE continúa con el fortalecimiento de su infraestructura médica en todo el país para acercar más y mejores servicios médicos a la población derechohabiente, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación