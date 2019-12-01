Lázaro Cárdenas, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.– Con la participación de representantes de Morena, el Partido Verde y el PRD, el coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Carlos Torres Piña, encabezó el encuentro «La 4T te escucha», donde habitantes de la región Costa compartieron sus principales necesidades y propuestas de desarrollo.

Durante las cuatro mesas de trabajo se abordaron las preocupaciones relacionadas con la seguridad, los servicios públicos, la infraestructura carretera, el campo y el acceso a los servicios de salud. Torres Piña destacó que conocer directamente las necesidades de cada región permite construir diagnósticos y plantear soluciones a corto, mediano y largo plazo, evitando tomar decisiones desde el escritorio sin conocer la realidad del territorio.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, reconoció la participación de las distintas fuerzas políticas, mientras que Octavio Ocampo, dirigente estatal del PRD, se refirió a Torres Piña como «el gran constructor de la unidad de Michoacán» y manifestó la voluntad de su partido de construir una agenda común. Por su parte, Eugenia Herrera, representante del PVEM, destacó la importancia de incorporar el cuidado del medio ambiente al desarrollo regional.

Torres Piña también habló sobre los avances de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo en materia de justicia social, particularmente la recuperación del salario mínimo, las pensiones universales, las becas educativas y la ampliación de los programas de bienestar, así como su impacto en la economía de las familias mexicanas.

En el encuentro también participaron Verónica García, Belinda Iturbide, Nalleli Pedraza, Josafat Bautista, Sandra Olimpia Garibay, Jaqueline Avilés, Miriam Tinoco y Miguel Ángel Sandoval, además de representantes de Arteaga, Lázaro Cárdenas y otros municipios de la región. Torres Piña informó que estos encuentros continuarán en las distintas regiones económicas de Michoacán.