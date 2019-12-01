Toma protesta Alejandro Moreno a Toño Astiazarán como coordinador de los defensores de Sonora

Hermosillo, Sonora, a 14 de noviembre 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Alejandro Moreno, tomó protesta a Toño Astiazarán como Coordinador de los Defensores de Sonora, en un acto en el que afirmó que se impulsa la construcción de una gran coalición, amplia, con distintas fuerzas políticas nacionales y locales para ganarle a Morena en el 2027.

Acompañado por la dirigencia del PRI en la entidad, encabezada por la Presidenta Lupita Soto Holguín y el Secretario General, Onésimo Aguilera Burrola, y ante un auditorio del Comité Directivo Estatal repleto, el dirigente nacional destacó que “hoy tenemos que defender los derechos, defender la libertad y defender la democracia”, y aseveró que ese es el compromiso de Toño Astiazarán.

Puntualizó que “antes de ser priistas, panistas o de cualquier partido político, somos mexicanos y tenemos que defender la Patria”, y enseguida le expresó al Coordinador de los Defensores de Sonora que, desde el PRI, “te vamos a apoyar con todo. Vamos a hacer campaña por ti, y vas a ser gobernador de Sonora. Eso es lo más importante, para trabajar juntos y trabajar en equipo”.

El senador y Presidente del CEN del PRI exhortó a los priistas a recorrer el territorio, tocar puertas y, con humildad, llevar el mensaje a las familias de que, de cara al 2027, “solo hay dos proyectos: los que están con la destrucción, la muerte, la incapacidad y la corrupción, que son los cínicos de Morena, o los que están del lado de los sonorenses y de Sonora, que es estar con Toño Astiazarán, con un proyecto claro y viable”.

Pidió a los sonorenses que confíen en Toño, como confiaron cuando le dieron la Presidencia Municipal de Hermosillo, “porque es un hombre de resultados, es un hombre comprometido, es un hombre serio, es un hombre con prestigio. Y eso es lo que necesita Sonora”.

El Presidente Alejandro Moreno subrayó la importancia de la unidad, de sumar y de trabajar en equipo, pero precisó que “lo más importante es construir una gran coalición a favor de Sonora.

Porque en el PRI hay fuerza, hay fortaleza, hay militancia, pero en este gran proyecto necesitamos a todos y todas y todos aquellos que no estén con ese proyecto que destruye a Sonora, tendrán que ser bienvenidos en el proyecto nuestro, que es el proyecto de Toño”.

Reiteró que la unidad es indispensable para impulsar un proyecto que genere oportunidades y que resuelva los temas de seguridad y de salud.

Ese sentido, dijo que “aquí están quienes han construido la propuesta sólida, seria, de un Sonora de resultados”, al tiempo que, sostuvo, Toño Astiazarán tiene proyecto y tiene capacidad para enderezar el rumbo de Sonora.

Por su parte, en su mensaje después de rendir protesta, Toño Astiazarán afirmó que, con mucha honra, se pone la camiseta de Defensor de Sonora y es, agregó, “un orgullo hacerlo, porque hay que decir las cosas como son: Sonora y México no se entienden sin el PRI”.

Argumentó que “el futuro no pinta bien para nuestros hijos; no pinta bien para nuestros jóvenes. No pinta bien para las familias sonorenses”.

Enseguida sostuvo que, a como están hoy las cosas, el campo, la pesca, la minería, no tienen el futuro que alguna vez tuvieron el PRI. Indicó que Sonora no se explica sin el campo, la ganadería, la minería y la pesca, toda vez que son la esencia de ser sonorenses.

Aseguró que “hoy hay muchos ciudadanos decepcionados, porque su demanda de cambio se convirtió en un catálogo de promesas incumplidas”. Por eso, expreso, ““no podemos confiar el segundo piso de la transformación a quienes no tuvieron la capacidad de construir el primer piso”.