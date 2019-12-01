Recibe Eréndira Castellanos coordinación municipal del PAN en Zamora

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2026.— Luego de participar en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Eréndira Castellanos fue designada coordinadora municipal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Zamora, una responsabilidad que fortalece su posición dentro de Acción Nacional rumbo al próximo proceso electoral.

La activista social cuenta con una trayectoria en la vida académica, la participación pública y el servicio altruista en su municipio. Este trabajo, así como su cercanía con la ciudadanía, favorecieron su posicionamiento en las mediciones internas que formaron parte del proceso de selección.

Durante más de 15 años, Eréndira ha impulsado acciones de apoyo social a través de la Fundación MÁS, acompañando a familias y personas en situación de vulnerabilidad. Su trayectoria se ha construido desde el contacto directo con la gente, la atención a sus necesidades y la convicción de que servir exige presencia, empatía y compromiso constante.

Esta designación abre una nueva etapa en su participación pública, con el reto de sumar a la militancia, fortalecer la unidad de Acción Nacional y ampliar el diálogo con los distintos sectores de Zamora. Su experiencia en el trabajo comunitario constituye uno de los principales elementos de su perfil para encabezar esta responsabilidad.

Con este nombramiento, Eréndira Castellanos se perfila como una de las principales cartas del PAN para disputar la presidencia municipal de Zamora, mientras que la definición formal de la candidatura corresponderá a las etapas y procedimientos del proceso electoral.