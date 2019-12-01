Pío López Obrador se registra para buscar diputación federal por Morena en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 21:16:27

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 6 de octubre de 2026.- A poco más de un año de las elecciones federales de 2027, Pío López Obrador volvió a colocarse en el escenario político al registrarse en el proceso interno de Morena para buscar una candidatura a diputado federal por Chiapas.

El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador aspira a encabezar la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional correspondiente al Distrito 9, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

A través de un video difundido en redes sociales, Pío López Obrador señaló que su decisión responde a lo que calificó como un compromiso con el movimiento político y con Chiapas, entidad en la que aseguró haber vivido durante alrededor de seis décadas.

El aspirante recordó que en 2009 recorrió esa misma zona junto con su hermano Andrés Manuel López Obrador durante una campaña electoral. Ahora busca nuevamente participar en ese distrito, aunque esta vez bajo el proceso interno de Morena rumbo a los comicios de 2027.

De acuerdo con el mecanismo establecido por el partido, la definición de la candidatura dependerá de una encuesta y de los resultados que obtengan los distintos aspirantes.

El registro también vuelve a poner bajo atención la trayectoria política de Pío López Obrador, quien participó en la organización de Morena en Chiapas y fue candidato a diputado federal por esa zona en 2009, sin conseguir el triunfo electoral.

Su actividad política estuvo marcada además por la difusión, en 2020, de videos correspondientes a encuentros ocurridos cinco años antes, en los que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero. El caso fue revisado por autoridades electorales y, en 2025, el INE determinó que no existían elementos suficientes para acreditar las irregularidades denunciadas; posteriormente, en marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó esa determinación.

Con su nuevo registro, Pío López Obrador se suma a la lista de perfiles que buscan una candidatura de Morena para la Cámara de Diputados en 2027, en un proceso interno que ya genera movimiento entre las filas del partido.

El aspirante aseguró que esperará la decisión de la ciudadanía y del propio partido, al tiempo que llamó a continuar con la organización del movimiento desde las bases.