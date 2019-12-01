“Para quienes pensaban que no nos íbamos a poder registrar, ya estamos registrados”: Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 10:45:57

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre del 2026.- El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, anunció su registro para participar en el proceso interno por la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Morelia. Afirmó que confía en las encuestas y en la dirigencia nacional del partido, y pidió que el Gobierno de Michoacán no intervenga en la contienda.

“Hoy hemos tomado una decisión muy importante: registrarnos para participar en el proceso interno de Morena para la coordinación municipal de la defensa de la transformación en nuestra ciudad de Morelia”, expresó durante una rueda de prensa.

Al referirse a su registro, añadió, “Para los que pensaban que no nos íbamos a poder registrar, les decimos que ya estamos registrados en este proceso interno”.

Barragán dijo confiar en el método de selección y en la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel. Señaló que las mediciones pueden mostrar preferencias, pero sostuvo que el respaldo ciudadano se construye con trabajo.

“Confiamos plenamente en nuestra dirigente. Las encuestas pueden medir preferencias, pero la confianza de la gente se construye todos los días con trabajo y con resultados”, afirmó.

El legislador pidió que la competencia interna se realice con transparencia, reglas claras y condiciones equitativas. También llamó a la administración estatal a mantenerse al margen del proceso y a no utilizar recursos ni estructuras públicas para favorecer o perjudicar a quienes participan.

“Queremos que haya mucha transparencia, que haya piso parejo, que no se involucre el gobierno del estado de Michoacán, que no haya utilización de recursos públicos”, señaló.

Sobre los apoyos políticos, Barragán afirmó que cuenta con el respaldo del Partido del Trabajo y que mantiene diálogo con Ernesto Núñez, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, y Octavio Ocampo, del PRD. Según indicó, habría un acuerdo para respaldar a quien obtenga la mejor posición en las encuestas.

El diputado justificó su aspiración al señalar que ha recorrido colonias, comunidades y tenencias de Morelia, y que conoce las necesidades de la población. Mencionó entre las principales demandas el acceso al agua, la reparación de calles, el alumbrado público, la seguridad, el transporte y el empleo.

“Morelia necesita menos escritorio y más territorio, menos discursos y más soluciones”, dijo.

También destacó su trabajo legislativo y las acciones realizadas desde sus casas de atención ciudadana. Aseguró que su proyecto busca que la capital michoacana sea una ciudad de oportunidades para todos sus habitantes.

En la rueda de prensa, Barragán reiteró su respaldo al proyecto del senador Raúl Morón Orozco.