PAN y PRI esperan acuerdo nacional para avanzar en una alianza en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 13:35:10

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre del 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, informó que las negociaciones con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para construir una posible alianza en Michoacán dependen de que primero se concrete un acuerdo a nivel nacional.

En entrevista, el ex legislador federal reconoció que aún no hay un acuerdo formal, pero sostuvo que las conversaciones avanzan y existe voluntad de ambas dirigencias. “Algunos dijeron, es que van tarde y no, vamos bien”, afirmó en entrevista.

Explicó que, una vez que las dirigencias nacionales definan la coalición, la información se trasladará de inmediato al ámbito estatal para continuar las negociaciones. “No está en nuestra cancha en este momento. Se tiene que cerrar el acuerdo nacional”, señaló.

El líder panista pidió paciencia y dijo que la alianza no se construirá únicamente en torno a Morelia, pues deberán revisarse distintos municipios y distritos. Añadió que todavía falta definir cómo se distribuirían las candidaturas y los espacios de participación.

“Hay un excelente diálogo, hay voluntad y la coalición no se construye en torno a un municipio. Para poder construir una coalición tenemos que revisar varios municipios y varios distritos”, expresó Quintana Martínez.

Descartó que las diferencias propias de la negociación deban llevar a romper la posibilidad de un acuerdo. “No les vamos a dar gusto de tronar la posibilidad de rescatar al país; vamos a seguir trabajando y dialogando permanentemente”, apuntó.