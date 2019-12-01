PAN designa a Coordinadores en Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Morelia y Sahuayo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 14:29:27

Morelia, Michoacán, a 06 de octubre del 2026.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), designó a David Alejandro Cortés Mendoza y a Marco Vinicio Ávila Sánchez como Coordinadores en Defensa de la Patria, Familia y Libertad, en los municipios de Morelia y Sahuayo, respectivamente.

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente de Acción Nacional en Michoacán, explicó que ambos coordinadores tienen la encomienda de continuar los trabajos que permitan seguir refrendando la unidad entre militantes y simpatizantes, rumbo a los retos que Morelia y Sahuayo enfrentarán en el 2027.

“David Cortés y Marco Vinicio Ávila cuentan con el ADN panista y la experiencia suficiente para mantener la unidad entre los militantes y simpatizantes, de cara al proceso electoral del 2027, año en el que Acción Nacional logrará pintar de azul a Michoacán.

El Jefe Estatal de Acción Nacional señaló que el partido continúa con los procesos internos para seleccionar a mujeres y hombres como Coordinadoras y Coordinadores en Defensa de la Patria, Familia y Libertad, en los otros 110 municipios de Michoacán.

“Acción Nacional es un partido que siempre antepone el bien común de las y los michoacanos, por lo que continúa con los procesos internos para designar a los mejores perfiles panistas como las Coordinadoras y Coordinadores en Defensa de la Patria, Familia y Libertad”, mencionó.

Carlos Quintana recordó que el actual alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es el Coordinador Estatal en Defensa de la Patria, Familia y Libertad, por lo que él encabezará los trabajos con las y los Coordinadores de los municipios.