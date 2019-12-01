Olivio López Mújica presenta su trayectoria para buscar la Coordinación de la 4T en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 09:49:44

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre 2026.- Olivio López Mujica presentó su trayectoria académica, política y administrativa como parte de los argumentos con los que busca encabezar la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación en Morelia, cuya definición se realizará mediante una encuesta.

Entre los elementos que expone para respaldar su aspiración se encuentran más de 25 años de trabajo territorial, experiencia en responsabilidades administrativas y formación académica, aspectos que considera necesarios para conducir las tareas de organización política de Morena en la capital michoacana.

López Mújica sostiene que el conocimiento de las colonias y tenencias, junto con la capacidad de planeación y organización, son factores que deben considerarse en la selección de quien asumirá la coordinación municipal.

En su planteamiento, también ha señalado que el proceso interno debe desarrollarse sin descalificaciones entre quienes se registraron y con disposición para construir acuerdos. La unidad, afirma, será necesaria para mantener la organización del movimiento y fortalecer su presencia territorial en Morelia.

En la etapa de consulta, López Mújica sintetizó su mensaje con la expresión: «Solo ocupo una respuesta positiva en la encuesta para ser el coordinador de la 4T en Morelia».

Con esta declaración, el aspirante colocó la atención en el mecanismo de medición que definirá quién encabezará los trabajos municipales. Su llamado está dirigido a las personas que participarán en la consulta y que deberán valorar las trayectorias y propuestas de quienes buscan la responsabilidad.

La propuesta de López Mújica se articula alrededor de cuatro componentes: trabajo territorial de más de dos décadas y media, experiencia administrativa, formación académica y disposición para establecer acuerdos con los demás participantes.