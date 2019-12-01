Morena ya decidió va con Juan Carlos Barragán en Morelia: Datamétrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 11:10:04

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán consolida ampliamente las preferencias entre los perfiles de Morena rumbo a la coordinación de Morena en Morelia, al alcanzar 31% de intención de voto, de acuerdo con una medición de Datamétrica Encuestadora.

El resultado lo coloca 18 puntos arriba de sus competidores más cercanos, Luis Navarro y Marco Polo Aguirre, quienes registran 13% cada uno. Les siguen Miguel Ángel Villegas con 11%, Giulianna Bugarini con 8%, Gladyz Butanda con 7%, Ernesto Núñez y Omega Vázquez con 5%, Osvaldo Ruiz con 4% y Hugo Rangel con 3%.

La diferencia refleja el posicionamiento de Barragán entre las y los simpatizantes de Morena, construido a partir de años de trabajo territorial, cercanía con las familias y recorridos mano a mano por colonias, comunidades y tenencias.

La encuesta se realizó los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2026, mediante 1,000 entrevistas válidas cara a cara a personas mayores de 18 años residentes en Morelia.