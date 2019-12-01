Morena, PVEM y PRD perfilan bloque de unidad progresista rumbo al 2027 en Michoacán

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.– Los dirigentes estatales de Morena, Jesús Mora González; del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar; y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, sostuvieron un primer encuentro político con Carlos Torres Piña, coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con el propósito de sentar las bases para la construcción de un bloque de unidad progresista rumbo al 2027 en Michoacán.

La reunión representa el inicio de una ruta de acercamientos entre las tres fuerzas políticas, que buscan identificar coincidencias y generar acuerdos para consolidar un proyecto común, sustentado en los principios progresistas, la transformación social y el bienestar de las y los michoacanos.

Durante este primer encuentro, los liderazgos coincidieron en la importancia de privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias partidistas, bajo la premisa de que Michoacán requiere unidad, diálogo y responsabilidad política para continuar avanzando en su desarrollo.

Los dirigentes señalaron que es momento de construir unidad por el bienestar de Michoacán, colocando por delante las causas sociales, las demandas ciudadanas y la continuidad de un proyecto de transformación que permita generar mejores condiciones de vida para la población.

Asimismo, coincidieron en que la conformación de un bloque progresista debe partir del respeto mutuo, el diálogo permanente y la construcción de acuerdos que permitan fortalecer las coincidencias políticas y programáticas de cara a los próximos desafíos de la entidad.

Este primer acercamiento abre la posibilidad de avanzar hacia una agenda compartida entre Morena, el Partido Verde y el PRD Michoacán, con una visión de inclusión y apertura a otras expresiones sociales y políticas que coincidan en la necesidad de impulsar el desarrollo y la transformación del estado.

Finalmente, las dirigencias acordaron mantener abiertos los canales de comunicación y dar continuidad a los encuentros, con la intención de consolidar una ruta de entendimiento que permita construir un gran bloque de unidad progresista, amplio y plural, que coloque a Michoacán por encima de cualquier interés partidista.