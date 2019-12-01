Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 22:23:48

Hermosillo, Sonora, a 26 de noviembre de 2026.- Morena definió a Lorenia Valles Sampedro como su única precandidata a la gubernatura de Sonora, con lo que el partido comienza a perfilar su estrategia rumbo a las elecciones estatales de 2027.

La política originaria de Hermosillo fue presentada este jueves como la representante del movimiento para buscar el gobierno estatal durante el próximo proceso electoral, luego de consolidar su trayectoria dentro del proyecto político iniciado por Andrés Manuel López Obrador, al que ha pertenecido durante tres décadas.

Valles Sampedro cuenta con experiencia en el servicio público y el ámbito legislativo, pues ha ocupado una curul en la Cámara de Diputados en tres ocasiones, estuvo al frente del Sistema DIF Sonora y recientemente se desempeñó como senadora de la República, cargo al que solicitó licencia.

En su formación académica, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, cuenta con una maestría en Administración Pública y estudios de posgrado en Democracia y Parlamento por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Salamanca.

Tras su presentación, la morenista consideró que encabezar el proyecto de transformación en Sonora representa el reto más importante de su carrera política. También señaló que desde joven encontró su vocación en el servicio público y en la búsqueda de justicia social y democratización de la vida pública.

Asimismo, reconoció la disposición de los distintos liderazgos políticos de la entidad para trabajar de manera conjunta y aseguró que continuará sumando esfuerzos para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación, encabezado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El calendario electoral local establece que el periodo de precampaña para la gubernatura de Sonora se llevará a cabo del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, etapa en la que se desarrollarán las actividades rumbo a la contienda estatal.