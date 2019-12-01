Morena fortalece su organización territorial y cierra filas con Carlos Torres Piña en Pátzcuaro y Morelia

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.– En el marco de los Diálogos por la Soberanía y la Transformación, el coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña, encabezó dos encuentros en Pátzcuaro y Morelia, donde llamó a fortalecer la organización territorial, enfrentar la desinformación y mantener la unidad de Morena, además de recibir el respaldo de dirigentes, legisladores y liderazgos del movimiento.

Durante las reuniones con presidentas, presidentes y secretarios de los comités, Torres Piña destacó la importancia de recuperar la organización de base que permitió a Morena consolidarse como una fuerza política nacional. Señaló que la tarea no termina con la conformación de los comités, sino que requiere presencia permanente en las colonias, comunidades y municipios para mantener el contacto directo con la ciudadanía.

El coordinador advirtió que la defensa de la transformación también debe desarrollarse en el terreno digital, ante las campañas de desinformación que buscan desacreditar los avances del movimiento. Por ello, convocó a las estructuras partidistas a fortalecer su participación en redes sociales, informar sobre los resultados de los gobiernos de Morena y responder con argumentos a las campañas de la oposición.

En Pátzcuaro, el encuentro contó con la participación del presidente estatal de Morena, Jesús Mora; la secretaria de Formación Política, Leticia Valenzuela; los diputados locales Antonio Mendoza y Anabet Franco; así como el presidente municipal Julio Arreola, quienes acompañaron el llamado a fortalecer la estructura territorial y la coordinación política del movimiento.

En Morelia, los Diálogos por la Soberanía y la Transformación estuvieron marcados por los pronunciamientos de unidad y respaldo a Carlos Torres Piña. Los liderazgos presentes coincidieron en que existe un solo Morena y un solo coordinador estatal de la defensa de la transformación y la soberanía, por lo que llamaron a superar las diferencias internas y concentrar los esfuerzos en la siguiente etapa de organización del movimiento.

A este segundo encuentro asistieron el dirigente estatal Jesús Mora; los diputados locales Giulianna Bugarini, Juan Pablo Celis, Nalleli Pedraza y Marco Polo Aguirre; la regidora Mariana Orozco; así como Luis Navarro, Gladyz Butanda, Gabriela Molina, Melissa González y otros liderazgos de Morena, quienes expresaron su respaldo al trabajo de coordinación que encabeza Torres Piña.

En ambos encuentros se planteó que la unidad debe traducirse en trabajo político y territorial, organización digital y defensa de los resultados de la Cuarta Transformación. Torres Piña sostuvo que el objetivo es impedir retrocesos políticos, fortalecer la participación de la militancia y consolidar una estructura capaz de defender la continuidad del proyecto de transformación en Michoacán.