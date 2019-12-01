Morena aún no define candidatura al gobierno de Michoacán: Barragán

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre del 2026.- El diputado morenista Juan Carlos Barragán Vélez afirmó que, por ahora, Morena tiene una coordinación estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, pero no ha definido a su candidato o candidata al gobierno de Michoacán. Esa decisión, sostuvo, se tomaría hasta enero.

“Lo que hay es una coordinación de Morena, más no un candidato al gobierno de Michoacán. Eso sucederá hasta enero”, señaló en entrevista.

Barragán agregó que Raúl Morón Orozco también ocupa una coordinación por el Partido del Trabajo, por lo que, desde su perspectiva, ambos perfiles se encuentran en condiciones similares. En ese contexto, propuso que la candidatura se defina mediante una encuesta entre los dos.

“Carlos aún no es el candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Carlos no es el candidato al gobierno vde Michoacán por el Partido del Trabajo, ni del Partido Verde, no hay candidatura tal, hay una coordinación, hoy en Michoacán Raúl Morón es coordinador de afiliación del PT es el mismo grado y tareas que tiene Raúl que el mismo Carlos con el mismo nombramiento”, expresó, de acuerdo con sus declaraciones.

El legislador dijo que respetarán la decisión que tome el partido y aseguró que respaldarán a quienes resulten elegidos para competir. “Nosotros confiamos en la decisión de nuestro partido; sabemos que sabrá tomar las mejores decisiones para sacar adelante el proyecto. Nosotros vamos a votar por todos los candidatos que salgan de Morena”, manifestó.

El próximo domingo, integrantes del bloque morenista encabezado por el ex legislador federal Raúl Morón Orozco sostendrán una reunión en la que se prevé que den a conocer el rumbo que tomarán.

De manera extraoficial, trascendió que el encuentro se realizará a las 11:00 horas en los salones del Centro de Convenciones.