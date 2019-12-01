Morelia ya se decidió por Juan Carlos Barragán: PulsoMX

Morelia ya se decidió por Juan Carlos Barragán: PulsoMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 11:34:38
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Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2026.- Juan Carlos Barragán encabeza las preferencias para obtener la candidatura a la presidencia municipal de Morelia por la coalición Morena-PT-PVEM, con 38% de las preferencias, de acuerdo con la más reciente encuesta de PulsoMX.

En la pregunta sobre a quién le gustaría que fuera el candidato de esta coalición, Barragán se colocó en primer lugar, por encima de Luis Navarro, quien obtuvo 14%; Marco Polo Aguirre, con 12%; Giuliana Bugarini, con 8%; Gladys Butanda y Ernesto Núñez, con 6% cada uno, y Osvaldo Ruiz Ramírez, con 4%. Un 12% respondió otra opción, no sabe o no contestó.

El estudio también midió distintos escenarios de competencia por la presidencia municipal de Morelia. Con Juan Carlos Barragán por Morena-PT-PVEM, el legislador alcanzó 47% de la intención de voto, frente a 31% de David Cortés, considerado por PAN-PRI-PRD-MC; 7% de Salvador López, como independiente, y 15% correspondiente a otras respuestas, no sabe o no contestó.

El levantamiento se realizó los días 19, 20 y 21 de octubre de 2026, mediante entrevistas cara a cara en vivienda, con una muestra de mil a mayores de 18 años con credencial para votar.

La encuesta reporta un margen de error de ±3.10 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

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