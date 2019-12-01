¡Morelia tendría una coordinadora de la 4T! Giulianna Bugarini la más posicionada entre las mujeres rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 08:50:53

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre 2026.— La disputa por encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Morelia comienza a tomar fuerza y el nombre de Giuliana Bugarini Torres vuelve a aparecer entre los perfiles femeninos que buscan abrirse paso en la definición interna de Morena rumbo a 2027.

Una medición de LaEncuesta.mx, difundida el 25 de octubre, le atribuye el 17.5% de las preferencias y la ubica como la mujer con mayor porcentaje entre las aspirantes consideradas en ese estudio.

El dato coloca sobre la mesa una pregunta política inevitable: ¿qué papel tendrá una mujer en la conducción del movimiento de la Cuarta Transformación en la capital michoacana?

*De diputada local a presidenta de la JUCOPO*

Bugarini no llega a esta discusión sin trayectoria. Su carrera política dentro de Morena la ha llevado a ocupar responsabilidades partidistas y de gobierno, entre ellas la dirigencia estatal del partido y la Secretaría del Bienestar de Michoacán.

En el Congreso del Estado, su papel adquirió una nueva dimensión al asumir la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), espacio clave para la negociación entre las fuerzas políticas y la construcción de acuerdos legislativos.

Estas responsabilidades la han situado en uno de los espacios de mayor interlocución política del estado. Su experiencia legislativa constituye uno de los elementos de su perfil en un proceso interno donde los aspirantes deberán acreditar capacidad de organización, presencia pública y trabajo territorial.

*El conocimiento también entra en la disputa*

A esta discusión se suma el estudio de clima político de Opinión Morelia, levantado del 22 al 25 de octubre de 2026 entre mil personas residentes del municipio.

En el apartado de conocimiento declarado, Giuliana Bugarini registra 20.2%, de acuerdo con la gráfica difundida. La medición pregunta si las personas encuestadas habían oído hablar de cada aspirante, por lo que mide reconocimiento de nombre y no intención de voto.

El resultado aporta otro indicador sobre su visibilidad pública, aunque no debe confundirse con una medición directa de quién encabezará la coordinación.

*Una definición que pondrá a prueba a Morena*

La selección de quien coordine los trabajos de la 4T en Morelia será un momento relevante para el partido. La trayectoria de sus aspirantes, su capacidad de construir acuerdos y los resultados de las mediciones disponibles formarán parte de la conversación política.

Para Bugarini, el reto será convertir su experiencia en el Poder Legislativo y su presencia pública en respaldo dentro del proceso interno. Su nombre ya figura entre las mujeres que buscan encabezar el movimiento en la capital michoacana, pero la decisión final corresponderá al mecanismo que establezca Morena.

La pregunta de fondo permanece abierta: ¿quién encabezará la siguiente etapa de la 4T en Morelia y qué peso tendrán las mujeres en esa decisión?