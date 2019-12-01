Luis Navarro reconoce respaldo de AMLO y Sheinbaum para el rescate de Morelia y Michoacán

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en la capital michoacana, reconoció que el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido fundamental para fortalecer la educación y permitir que el Gobierno de Michoacán destinara mayores recursos a obras de infraestructura en Morelia y el resto del estado.

Navarro recordó que, gracias al apoyo de los gobiernos federales de la transformación, Michoacán ha logrado ampliar los programas de becas para niñas, niños y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, ofreciendo mayores oportunidades para que continúen sus estudios.

Explicó que los recursos extraordinarios destinados a la educación, particularmente con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, han permitido al Gobierno de Michoacán atender sus compromisos educativos y, al mismo tiempo, impulsar con recursos estatales importantes proyectos de infraestructura en beneficio de las familias michoacanas.

El también expresidente de la Canaco Morelia y exsecretario de Fomento Económico municipal cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector empresarial y cinco años al frente de las finanzas estatales, experiencia que le permitió participar directamente en el ordenamiento financiero y la administración de los recursos públicos que hicieron posibles estos avances.

“Hemos hecho un gran equipo con el Gobierno federal cuando estuvo el presidente Andrés Manuel, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo que queremos es que esto llegue a Morelia”, expresó Navarro, al reconocer la importancia de que los avances alcanzados en Michoacán también se reflejen en mayores oportunidades y bienestar para las familias morelianas.