Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 12:25:32

18 de noviembre de 2026, Morelia, Michoacán.- Luis Navarro obtiene el 30.9% de las preferencias entre los aspirantes de Morena a la presidencia municipal de Morelia, una diferencia de 14.4 puntos porcentuales frente a Gladyz Butanda, quien registra el 16.5%, de acuerdo con la encuesta de Massive Caller publicada el 14 de noviembre.

Los resultados corresponden a la pregunta sobre quién debería representar a Morena en la elección municipal de 2027.

La misma encuesta muestra que Morena registra el 40.4% de la intención de voto por partido en Morelia, frente al 30.1% del PAN, una diferencia de 10.3 puntos porcentuales. El estudio contempla 600 encuestas y reporta un margen de error de ±4.3 puntos porcentuales.

Luis Navarro, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia, fue presidente de la CANACO Morelia y secretario municipal de Fomento Económico. Durante cinco años encabezó las finanzas públicas de Michoacán, etapa en la que se impulsó el llamado “milagro financiero”, con el ordenamiento del presupuesto estatal y el desarrollo de importantes obras de infraestructura.

En sus recientes encuentros con habitantes y autoridades de las tenencias, Navarro ha insistido en que Morelia necesita aprovechar mejor sus recursos para atender problemas que siguen pendientes: caminos deteriorados, servicios deficientes y falta de oportunidades para productores y pequeños comerciantes.